В ДТП на Республике пострадал байкер

В минувшее воскресенье, 15 апреля, в Тюмени на улице Республики произошло ДТП с участием мотоциклиста. Это случилось в третьем часу дня около первого корпуса 86-го дома.

— По предварительной версии, мотоциклист двигался по полосе для общественного транспорта, а водитель LADA Largus пытался повернуть. В результате они столкнулись, пострадал байкер. Его доставили в больницу с переломами и травмой живота. В настоящий момент обстоятельства этого ДТП выясняются, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области. В ведомстве также пояснили, что мотоцикл не был зарегистрирован на этого водителя.