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В ДТП на Республике пострадал байкер
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В ДТП на Республике пострадал байкер 

72.ru 41 минуту назад
Фото: 72.ru
В минувшее воскресенье, 15 апреля, в Тюмени на улице Республики произошло ДТП с участием мотоциклиста. Это случилось в третьем часу дня около первого корпуса 86-го дома.
— По предварительной версии, мотоциклист двигался по полосе для общественного транспорта, а водитель LADA Largus пытался повернуть. В результате они столкнулись, пострадал байкер. Его доставили в больницу с переломами и травмой живота. В настоящий момент обстоятельства этого ДТП выясняются, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области. В ведомстве также пояснили, что мотоцикл не был зарегистрирован на этого водителя.
Очевидцы аварии же рассказали, что от удара мотоцикл отбросило на припаркованную иномарку Kia. Официально эту информацию пока не подтвердили.
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