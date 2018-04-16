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В Саратове замерли трамваи и троллейбусы на Астраханской
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В Саратове замерли трамваи и троллейбусы на Астраханской 

Новости Саратова 40 минут назад
В Саратове утром замерли трамваи и троллейбусы, курсирующие в Ленинский район.
Как сообщили активисты группы «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение было прервано в 8:35 на маршрутах трамваев № 3 и 11, а также троллейбусов № 2, 2а и 16.
Затор возник на перекрестке улиц Астраханской и Вавилова, у бизнес центра «Навигатор».
— Трамваи № 3 от остановки 6-я Дачная ходят с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка движения нет, — уточнили в социальной сети «ВКонтакте». — Вагоны маршрута № 11-го едут от 6-го квартала только до улицы Осипова.
Как сообщили в Горэлектротрансе «Новостям Саратова», был сломан пантограф у одного из вагонов. Буквально в считанные минуты, в 8.55 трамваи пошли.
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