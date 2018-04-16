Автомобиль протаранил дом в Петербурге

Легковушка врезалась в дом в Выборгском районе Санкт‐Петербурга. ДТП произошло рано утром 16 апреля, сообщили очевидцы в соцсетях. Машина протаранила ограждение и влетела в многоэтажку на пересечении улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова

Источник фото: соцсети

По словам свидетелей происшествия, врачи скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД приехали на место в течение 10 минут. Местные жители уточнили, что светофор на данном перекрестке не работает уже несколько дней.

Источник фото: соцсети

Информации о пострадавших пока нет.

Накануне на Ямале столкнулись автобус и грузовик. В результате травмы получили 17 человек. После случившегося следователи завели уголовное дело.