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Автомобиль протаранил дом в Петербурге
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Автомобиль протаранил дом в Петербурге 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Легковушка врезалась в дом в Выборгском районе Санкт‐Петербурга. ДТП произошло рано утром 16 апреля, сообщили очевидцы в соцсетях. Машина протаранила ограждение и влетела в многоэтажку на пересечении улиц Федора Абрамова и Николая Рубцова.
Источник фото: соцсети
По словам свидетелей происшествия, врачи скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД приехали на место в течение 10 минут. Местные жители уточнили, что светофор на данном перекрестке не работает уже несколько дней.
Источник фото: соцсети
Информации о пострадавших пока нет.
Накануне на Ямале столкнулись автобус и грузовик. В результате травмы получили 17 человек. После случившегося следователи завели уголовное дело.
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