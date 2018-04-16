ГИБДД ищет очевидцев, которые сняли дерзкие «покатушки» на Челюскинцев

Сотрудники дорожной полиции разыскивают автонарушителей, которые лихо прокатились по центру городу в минувшие выходные. На видео, которое снял очевидец и прислал в редакцию 72.ru, попал лишь один водитель на чёрной иномарке, разъезжавший 14 апреля по улице Челюскинцев по своим правилам. Из его машины высунулись двое пассажиров на улицу, снимая на видео свои покатушки. Сейчас ГИБДД ищет очевидцев этого случая, которые успели снять или сфотографировать водителей, рассекающих по центру города. — Мы будем искать данных нарушителей правил дорожного движения по государственным номерам, основываясь на материалы очевидцев. Просим всех, кто заснял автонарушение, связаться с дежурной частью ГИБДД, — сказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

Чем может обернуться для водителей опасная езда в городе, рассказал автоюрист.

Похожая история произошла в нашем городе в конце декабря прошлого города: тогда также по центру прокатился дерзкий свадебный кортеж. Через несколько недель полицейские сумели выйти на след автонарушителей. Какое наказание получили автохамы, мы рассказали в нашем предыдущем материале. Если вы стали свидетелем этого хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефонам: 8-963-058-69-84; 9-922-261-00-52 (SMS, WhatsApp, Viber). Кроме этого, вы можете связаться с ГИБДД по Тюменской области по телефону: 79-46-10.