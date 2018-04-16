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В Кировском районе Волгограда в час-пик сломался новый автобус
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В Кировском районе Волгограда в час-пик сломался новый автобус 

v1.ru 27 минут назад
Фото: v1.ru
В Кировском районе Волгограда посреди дороги заглох автобус № 2. По словам пассажиров, после сильного хлопка машина встала мертвым грузом и не смогла дотянуть до ближайшей остановки.
— Автобус чуть-чуть не доехал до угла парка, — рассказывает пассажир Андрей Курылев. — Мы услышали хлопок, похожий на взрыв колеса. После этого кондуктор попросила нас выйти из салона. Водитель тем временем уже звонил своим коллегам.
Оказавшись на Второй Продольной, пассажиры еще долго не могли дождаться своего автобуса.
— Горожанам предложили пересесть на двойку или на маршрут № 77, — продолжает Андрей Курылев. — Я смог поместиться лишь в третий автобус, до отказа утрамбованный пассажирами.
Городские автобусы не в первый раз не доезжают до конечной станции. Волгоградцам приходилось выходить из салона из-за сильного задымления в моторе или утечки газа.
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