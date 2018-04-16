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В Волгограде внедорожник протаранил двухярусный автобус
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В Волгограде внедорожник протаранил двухярусный автобус 

АиФ Волгоград 31 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Кроссовер Renault Duster врезался в двухярусный междугородний автобус в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 15 апреля около 06:44. 31-летний водитель автобуса Neoplan ехал по улице Неждановой со стороны поселка Максима Горького в сторону улицы Череповецкой. На пересечении с улицей Автозаводской он столкнулся с иномаркой.
В результате ДТП пострадали 65-летний водитель и его 62-летняя пассажирка Renault Duster. Они оба были госпитализированы.
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