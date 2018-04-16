Порядок подачи уведомлений об организованных перевозках детей автобусами

Сервис приема уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами информирует.

Уведомление об организованной перевозке групп детей автобусами подается в Госавтоинспекцию по субъектам Российской Федерации, по месту начала перевозки лично, либо в электронной форме на официальный Интернет-сайт Госавтоинспекции — https://гибдд.рф.

На сайте https://гибдд.рф необходимо выбрать вкладку «Уведомления о перевозке детей»:

— в первое поле вносятся данные Организатора перевозки (физическое лицо, ИП или юридическое лицо);

— во второе поле вносятся данные о Перевозчике (только ИП или юридическое лицо), которые имеются в договоре фрахтования ТС.

При организации перевозок детей автобусами необходимо неукоснительное соблюдение требований соответствующих нормативных-правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности.

Основные законодательные акты, регламентирующие перевозку организованных групп детей:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2016 г. № 569 «О внесении изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами»;

4. Правила дорожного движения Российской Федерации (ПДД РФ) в действующей редакции;

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) в действующей редакции;

6. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского надземного электрического транспорта» от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ с последующими изменениями;

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ с последующими изменениями;

8. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;

9. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции».

10. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 941 «Об утверждении порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами»;

Одновременно с этим информируем, что за нарушения указанных требований предусмотрена ответственность по частям 4-6 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.