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СМИ: российских водителей предложили переаттестовывать каждые 10 лет
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СМИ: российских водителей предложили переаттестовывать каждые 10 лет 

Парламентская газета 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Минэкономразвития России предлагает проводить переквалификацию водителей-профессионалов раз в 10 лет. Об этом говорится в отзыве ведомства на законопроект Минтранса, пишет газета «Известия».
Согласно документу, дальнобойщики, таксисты и водители общественного транспорта должны будут обучаться по углубленным программам с получением специального штампа в права раз в пять лет.
В МЭР считают, что замена прав раз в пять лет грозит издержками для всех сторон. Поэтому данный процесс рекомендовано синхронизировать «со сроком действия водительского удостоверения», например, до десяти лет.
В прошлом году Министерство транспорта России предложило ввести новую отметку в водительских правах, которая разделит автомобилистов по категориям. В частности, водителей предлагается разделить на любителей и профессионалов и предусмотреть в водительских правах отметку о «профессиональной компетентности». При этом ведомство уточнило, что разделение произойдёт не ранее 2020 года.
Союз автошкол России предложил ввести переэкзаменовки по теории при замене водительских удостоверений. Водители, которым надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас, считают в организации. Поэтому при обмене прав необходимо проверять их на знание актуальных ПДД.
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил против переэкзаменовки водителей. По его словам, подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам, в первую очередь венской Конвенции о дорожном движении. Он отметил, что в настоящее время «проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет».
Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также сообщил, что планирует внести законопроект, который предполагает увеличение в 10 раз штрафа за нарушение правил тонировки автомобиля — с 500 рублей до 5000 рублей. В Гильдии автошкол России поддержали его идею. Согласно закону, лобовое и передние боковые стёкла машины должны быть прозрачными, тонировать можно только заднее и задние боковые.
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