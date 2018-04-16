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Сегодня в Костроме вновь начнет работать маршрут №44
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Сегодня в Костроме вновь начнет работать маршрут №44 

k1news.ru 18 минут назад
Фото: k1news.ru
Сегодня на костромские улицы вернутся автобусы маршрута №44 «п. Высоково — улица Локомотивная», сообщает пресс-служба городской администрации.
Перевозчика на маршрут нашли и заключили с ним муниципальный контрак. В рабочие дни автобусы средней и большой вместимости будут выполнять 19 рейсов.
Ездить они будут по следующему маршруту: улица Индустриальная — улица Фестивальная — Кинешемское шоссе — улица Индустриальная — улица Долгая поляна — улица Профсоюзная — улица Волжская 2-я — улица Локомотивная.
Расписание движения автобусов по данному маршруту тоже утверждено.
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