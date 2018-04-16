Сегодня в Костроме вновь начнет работать маршрут №44

Сегодня на костромские улицы вернутся автобусы маршрута №44 «п. Высоково — улица Локомотивная», сообщает пресс-служба городской администрации.

Перевозчика на маршрут нашли и заключили с ним муниципальный контрак. В рабочие дни автобусы средней и большой вместимости будут выполнять 19 рейсов.

Ездить они будут по следующему маршруту: улица Индустриальная — улица Фестивальная — Кинешемское шоссе — улица Индустриальная — улица Долгая поляна — улица Профсоюзная — улица Волжская 2-я — улица Локомотивная.

Расписание движения автобусов по данному маршруту тоже утверждено.