В марте продолжился спад на рынке грузовиков с пробегом

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в марте 2018 года в России было продано 24 260 грузовых автомобилей с пробегом. Годом ранее продажи в этом сегменте достигали 29 018 ед. Спад составил, таким образом, 16,4%.

В марте этого года в сегменте отечественных грузовиков было реализовано 13 199 ед. техники (-18,3%), а в сегменте иномарок — 11 061 ед. (-14%). За первый квартал 2018 года перепродажи российских грузовиков сократились на 11,6% до 33 579 ед., а перепродажи иномарок уменьшились на 6,5% до 28 592 ед. Всего за первые три месяца текущего года на вторичном авторынке РФ был реализован 62 171 б/у грузовик, — это на 9,4% меньше, чем было продано годом ранее (68 596 ед. техники).

Рейтинг вторичного рынка грузовых машин в марте возглавляет «КАМАЗ» . За месяц в стране было продано 6178 подержанных «КАМАЗов», что на 16,3% ниже прошлогоднего результата (7378 авто). За тот же период объем проданных грузовиков «ГАЗ» составил 2597 ед., — это на 19,7% меньше, чем было перепродано в марте 2017 года (3235 ед.). Третье место в рейтинге марок на рынке грузовиков с пробегом занимает «МАЗ» — 1946 ед. (-18,5% к прошлогоднему результату — 2388 авто). В ТОП-5 входят VOLVO (1326 шт., -11,2%) и « ЗИЛ » (1285 шт., -27%).

Мартовский рейтинг моделей вторичного рынка грузовых машин по версии «Автостат Инфо» составили:

«КАМАЗ 65115» — 888 ед. (-5%),

«КАМАЗ 55111» — 679 авто (-27,5%),

VOLVO FH-Серии — 595 шт. (-18,5%),