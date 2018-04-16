Ещё
ГИБДД опубликовала список «ловушек» для водителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД опубликовала список «ловушек» для водителей 

РИА 57 13 минут назад
Фото: РИА 57
Госавтоинспекция Орловской области обнародовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на 16 апреля.
По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:
— 322, 330, 345, 346, 350, 358, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 23 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 12 км автодороги Орел;
— Знаменское; на ул. Раздольной, Паровозной, Половецкой, Новосильское шоссе Орла.
В ГИБДД по Орловской области водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение ГИБДД опубликовала список «ловушек» для водителей появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Мценском районе на трассе перевернулась машина На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей «Спецавтобаза» заплатит за покореженные у железнодорожного переезда диски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать96
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП58
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение