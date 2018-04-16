Госавтоинспекция Орловской области обнародовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на 16 апреля.
По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:
— 322, 330, 345, 346, 350, 358, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 23 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 12 км автодороги Орел;
— Знаменское; на ул. Раздольной, Паровозной, Половецкой, Новосильское шоссе Орла.
В ГИБДД по Орловской области водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение ГИБДД опубликовала список «ловушек» для водителей появились сначала на РИА 57.