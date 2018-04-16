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Сотня новосибирских водителей провалила проверку на алкоголь от ГИБДД
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Сотня новосибирских водителей провалила проверку на алкоголь от ГИБДД 

ngs.ru 6 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская автоинспекция подвела итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила четыре ночи и три дня подряд: за это время за руль сели пьяными десятки горожан.
Рейд «Нетрезвый водитель» начался в городе ещё в ночь на пятницу, 13 апреля. «Экипажи ГИБДД усиленно работали по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, как алкогольного, так и наркотического», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.
По его словам, с начала рейда до сегодняшнего утра автоинспекторы поймали 119 водителей, которые сели за руль пьяными или отказались от проверки на алкоголь. Двадцать из них попались на этих нарушениях повторно.
Обычно такое же число пьяных водителей автоинспекторы задерживают в среднем за неделю, уточнил Владислав Савченков.
Кроме того, по его словам, во время проведения рейда в городе произошло ДТП, предполагаемый виновник которого отказался от проверки на состоянии опьянения. Это происшествие случилось в субботу, 14 апреля, в 23:59 в Ленинском районе — возле дома № 177 на улице Титова.
По данным ГИБДД, 35-летний водитель Subaru Legacy ехал по Титова со стороны Пермской в направлении Связистов и врезался в Mercedes-Benz C240, который стоял у края дороги на встречной полосе. От удара Mercedes отбросило на стоявший позади эвакуатор. В столкновениях пострадали два пешехода, которые из-за поломки стояли рядом с машинами. У 39-летней женщины врачи обнаружили сотрясение мозга, у 17-летнего подростка — ушибы.
Водитель какой из машин сбил пешеходов, в автоинспекции уточнить не смогли.
Рейды «Нетрезвый водитель» проходят в Новосибирской области регулярно и, как правило, выпадают на выходные. Например, во время прошлого рейда, проходившего с 6 по 8 апреля, автоинспекторы обнаружили за рулём 120 пьяных водителей.
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