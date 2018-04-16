Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 15 апреля, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
Около 14 часов 25 минут водитель «Фольксвагена Поло» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова.
В районе дома№ 120 ое не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль «ЗАЗ Шанс», ехавший попутно.
В результате аварии пассажирка «Шанса» была травмирована. После осмотра медиками, её было назначено амбулаторное лечение.
Сообщение В Орле на Московском шоссе «Поло» догнал «Шанс» появились сначала на РИА 57.