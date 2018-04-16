В Орле на Московском шоссе «Поло» догнал «Шанс»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 15 апреля, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД

Около 14 часов 25 минут водитель « Фольксвагена Поло» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова.

В районе дома№ 120 ое не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль « ЗАЗ Шанс», ехавший попутно.

В результате аварии пассажирка «Шанса» была травмирована. После осмотра медиками, её было назначено амбулаторное лечение.