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В Орле на Московском шоссе «Поло» догнал «Шанс»
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В Орле на Московском шоссе «Поло» догнал «Шанс» 

РИА 57 8 минут назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 15 апреля, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
Около 14 часов 25 минут водитель «Фольксвагена Поло» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова.
В районе дома№ 120 ое не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль «ЗАЗ Шанс», ехавший попутно.
В результате аварии пассажирка «Шанса» была травмирована. После осмотра медиками, её было назначено амбулаторное лечение.
Сообщение В Орле на Московском шоссе «Поло» догнал «Шанс» появились сначала на РИА 57.
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