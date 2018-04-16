Ещё
Серьезное ДТП произошло на Южной окружной дороге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серьезное ДТП произошло на Южной окружной дороге 

АиФ Рязань 7 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 15 апреля на Южной окружной дороге произошло серьезное ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. Одна из легковушек от удара вылетела в кювет.
«KIA выехала в разрыв между машинами в заторе, выезжая с заправки ТНК, Audi ехал во втором ряду в сторону окружной, пишет один из очевидцев аварии. — Столкновение произошло позади моей машины. Меня спасло только то, что поток уже тронулся и я успел проехать немного вперед. Меня догнал только оторванный передний бампер KIA. Вызвал оперативные службы».
Сведений о пострадавших нет, подробности ДТП выясняются.
Фотографии с места ДТП на Южной окружной дороге
АиФ Рязань: последние новости
Из-за подтопления поселка Борки сократили три автобусных маршрута На пешеходном переходе в Рязани сбили школьника На улице Есенина маршрутка №33 попала в ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать96
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП58
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение