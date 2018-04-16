Серьезное ДТП произошло на Южной окружной дороге

Днем 15 апреля на Южной окружной дороге произошло серьезное ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. Одна из легковушек от удара вылетела в кювет.

KIA выехала в разрыв между машинами в заторе, выезжая с заправки ТНК Audi ехал во втором ряду в сторону окружной, пишет один из очевидцев аварии. — Столкновение произошло позади моей машины. Меня спасло только то, что поток уже тронулся и я успел проехать немного вперед. Меня догнал только оторванный передний бампер KIA. Вызвал оперативные службы».

Сведений о пострадавших нет, подробности ДТП выясняются.

Фотографии с места ДТП на Южной окружной дороге