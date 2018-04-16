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Два автомобиля жестко столкнулись под Петрозаводском
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Два автомобиля жестко столкнулись под Петрозаводском 

Карельские вести 31 минуту назад
В ДТП пострадали 31-летняя женщина и 50-летний мужчина. Жесткое ДТП произошло на объездной дороге под Петрозаводском в воскресенье, 15 апреля, сообщает ГИБДД РК.
В 10:00 в Прионежском районе на 5 км автодороги «Подъезд к г. Петрозаводску» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда-6», который двигался во встречном направлении под управлением 31-летний женщины. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы в лечебное учреждение,
— говорится в сообщение автодорожного ведомства. По материалам: ptzgovorit.ru
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