Два автомобиля жестко столкнулись под Петрозаводском 

В ДТП пострадали 31-летняя женщина и 50-летний мужчина. Жесткое ДТП произошло на объездной дороге под Петрозаводском в воскресенье, 15 апреля, сообщает ГИБДД РК.
В 10:00 в Прионежском районе на 5 км автодороги «Подъезд к г. Петрозаводску» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда-6», который двигался во встречном направлении под управлением 31-летний женщины. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы в лечебное учреждение,
— говорится в сообщение автодорожного ведомства. По материалам: ptzgovorit.ru