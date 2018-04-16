Два человека пострадали в результате ДТП под Петрозаводском

Мазда. Как передают « АиФ » со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на Суоярвском шоссе. На шоссе столкнулись кроссовер Рено

После столкновения автомобили раскидало в разные стороны. Рено перевернулся. По словам очевидцев, Рено неожиданно выскочил на встречу Мазде. Местная жительница отметили, что водитель кроссовера, возможно, заснул за рулем. За рулем Мазды была девушка, она получила серьезные травмы ног.

По информации МЧС, пострадали два человека.

Ранее в Петрозаводске произошло ДТП с участием маршрутки. Маршрутное такси пробило забор и остановилось на территории частного дома. Опора ЛЭП обломилась, маршрутка и забор получили повредились. За помощью к медикам обратились два пассажира маршрутки.

Фото: vk.com