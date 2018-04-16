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Стали известны подробности смертельной аварии КАМАЗа с мопедом
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Стали известны подробности смертельной аварии КАМАЗа с мопедом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Орёл -Тамбов накануне, 15 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 21 часа 28 минут 48-летний водитель мопеда «Орион», без госзнака, ехал в направлении города Ливны. В районе 97 км он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с прицепом большегруза КАМАЗ, двигавшегося в сторону Орла.
В результате аварии водитель мопеда погиб на месте до приезда скорой помощи, уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Всего за минувшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы, 1 погиб.
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