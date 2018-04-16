Под Орлом в столкновении с КамАЗом погиб водитель мопеда

Вечером 15 апреля под Орлом мопед «Орион» врезался в КамАЗ, сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

47-летний водитель мопеда без регистрационного знака ехал по трассе «Орёл-Тамбов» в сторону города Ливны, и в районе 97 км выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Всего за прошедшие выходные на дорогах Орловской области случилось34 ДТП, в результате которых один человек погиб и трое — получили травмы.