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Светящийся макет ребенка установили на пешеходном переходе в Сарапуле
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Светящийся макет ребенка установили на пешеходном переходе в Сарапуле 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. На одном из пешеходных переходов Сарапула появился светящийся макет ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
«Светящийся макет ребенка установили около пешеходного перехода, который располагается вблизи средней общеобразовательной школы №7, чтобы в очередной раз напомнить водителям о том, что здесь переходят дорогу дети, а пешеходам — о необходимости использовать световозвращающие элементы», — говорится в сообщении.
Макет изготовили сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с сотрудниками школы и юными инспекторами движения.
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