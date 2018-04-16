Светящийся макет ребенка установили на пешеходном переходе в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. На одном из пешеходных переходов Сарапула появился светящийся макет ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

«Светящийся макет ребенка установили около пешеходного перехода, который располагается вблизи средней общеобразовательной школы №7, чтобы в очередной раз напомнить водителям о том, что здесь переходят дорогу дети, а пешеходам — о необходимости использовать световозвращающие элементы», — говорится в сообщении.