Жители улицы Гагарина пожаловались на зловонный ручей во дворе

В Самаре произошла коммунальная авария. На улице Гагарина, 88 прорвало канализацию. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Авария произошла еще 11 апреля. Из канализации текут ручьи. В подъезд невозможно зайти, глаза режет. От дома за версту пахнет общественным туалетом. Яму раскопали, а трубу не чинят, — сообщил местный житель.

Вот такая лужа образовалась во дворе к выходным

В ООО «Самарские коммунальные системы» рассказали, что специалисты вплотную занимаются проблемой. В понедельник, 16 апреля, на объекте работает 5 единиц специальной техники.

— На Гагарина, 88 есть сложности с водоотведением. Работники уже раскопали котлован и меняют разрушенную трубу, — пояснил представитель «СКС».

Точных временных прогнозов по устранению аварии специалисты пока не дают.