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Жители улицы Гагарина пожаловались на зловонный ручей во дворе
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Жители улицы Гагарина пожаловались на зловонный ручей во дворе 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре произошла коммунальная авария. На улице Гагарина, 88 прорвало канализацию. Об этом 63.ru сообщили местные жители.
— Авария произошла еще 11 апреля. Из канализации текут ручьи. В подъезд невозможно зайти, глаза режет. От дома за версту пахнет общественным туалетом. Яму раскопали, а трубу не чинят, — сообщил местный житель.
Вот такая лужа образовалась во дворе к выходным
В ООО «Самарские коммунальные системы» рассказали, что специалисты вплотную занимаются проблемой. В понедельник, 16 апреля, на объекте работает 5 единиц специальной техники.
— На Гагарина, 88 есть сложности с водоотведением. Работники уже раскопали котлован и меняют разрушенную трубу, — пояснил представитель «СКС».
Точных временных прогнозов по устранению аварии специалисты пока не дают.
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