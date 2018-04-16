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Под Мценском «Хендай» протаранил дерево и «лёг» на крышу
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Под Мценском «Хендай» протаранил дерево и «лёг» на крышу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 15 апреля, в Мценском районе Орловской области.
Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, около 23 часов 15 минут водитель автомобиля «Хендай Соната» нарушив скоростной режим, не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет, протаранила дерево и перевернулась.
В результате аварии водитель и пассажир были травмировали. Медики скорой помощи доставили ихи в Мценскую ЦРБ, уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.
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