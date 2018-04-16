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Экспертами Германии составлен список самых надёжных автомобилей, пробег которых превышает 10 лет!
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Экспертами Германии составлен список самых надёжных автомобилей, пробег которых превышает 10 лет! 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Теперь можно увидеть список ТОП-5, который был составлен экспертами Ассоциации технического надзора TUV. В этот список вошли автомобили пробег которых составляет больше 10 лет, они присутствуют на рынке Германии и являются самыми надёжными, по мнению экспертов.
Начнём с пятого места, его твёрдо занял автомобиль Toyota Corolla. С пробегом в 114 тысяч километров процент поломок составил около 18,2%.
Четвертое место отдано автомобилю Ford Fusion. Пробег 95 тысяч километров. Процент отказов — 17,8%.
На третьей позиции Mazda 2. Пробег данного составляет около 97 тысяч километров. Число поломок — 16,3%.
Второе место в предоставленном рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla Verso, пробег более 10 лет, что в среднем составляет около 135 тысяч километров. Процент поломок при указанном километраже приходится всего на 15,3%.
И первое, почётное место занимает автомобиль Porsche 911. У лидера нашего списка пробег составляет 75 тысяч километров, при этом процент отказов выходит на 12,2%.
В списке указанны поддержанные автомобили. Из огромного перечня было выбрано всего 5 позиций, на которых обосновались выше представленные модели.
Вывод, который можно сделать: Японские производители на сегодняшний день выпускают самые надёжные автомобили, которые с большим удовольствием приобретают жители Германии. И не смотря на большой пробег они будут и в дальнейшем идеально эксплуатироваться.
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В России каждый 10 автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо 999 999 евро за отечественный автомобиль купят в Германии. Известны поддержанные авто, которые не теряют в стоимости!
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