Сотрудники Госавтоинспекции Кашинского района проверили, как водители перевозят маленьких пассажиров

В городе Кашин Тверской области сотрудники ГИБДД совместно с инспектором по делам несовершеннолетних и представителем «Родительского патруля» организовали и провели пропагандистскую акцию «Автокресло — детям!».

Целью мероприятия стало привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Участники акции проводили профилактические беседы с водителями и вручали им тематические памятки.

Проведение подобных мероприятий повышает уровень сознательности водителей при перевозке несовершеннолетних в транспортных средствах, считают в Госавтоинспекции.