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Сотрудники Госавтоинспекции Кашинского района проверили, как водители перевозят маленьких пассажиров
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Сотрудники Госавтоинспекции Кашинского района проверили, как водители перевозят маленьких пассажиров 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В городе Кашин Тверской области сотрудники ГИБДД совместно с инспектором по делам несовершеннолетних и представителем «Родительского патруля» организовали и провели пропагандистскую акцию «Автокресло — детям!».
Целью мероприятия стало привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Участники акции проводили профилактические беседы с водителями и вручали им тематические памятки.
Проведение подобных мероприятий повышает уровень сознательности водителей при перевозке несовершеннолетних в транспортных средствах, считают в Госавтоинспекции.
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