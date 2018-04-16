Затруднения из‑за ДТП устранили на въезде в «Шереметьево»

«Ситуация была связана с ДТП. Шлагбаумы подняты, и ситуация с въездом и выездом переходит в штатный режим», — сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилась информация о транспортном коллапсе в «Шереметьеве». По словам пользователей, не работала система управления шлагбаумами. Время заезда составляло почти час.