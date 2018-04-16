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Затруднения из‑за ДТП устранили на въезде в «Шереметьево»
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Затруднения из‑за ДТП устранили на въезде в «Шереметьево» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Из-за ДТП въезд на территорию столичного аэропорта «Шереметьево» был затруднен, в настоящий момент движение осуществляется в штатном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэропорта.
«Ситуация была связана с ДТП. Шлагбаумы подняты, и ситуация с въездом и выездом переходит в штатный режим», — сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появилась информация о транспортном коллапсе в «Шереметьеве». По словам пользователей, не работала система управления шлагбаумами. Время заезда составляло почти час.
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