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Джастин Бибер избил наркомана на вечеринике
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Джастин Бибер избил наркомана на вечеринике 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Канадский поп-певец Джастин Бибер встал на защиту женщины на вечеринке фестиваля «Коачелла», когда к ней пристал находившийся под воздействием наркотиков мужчина. Об этом сообщает TMZ.
Отмечается, что Бибер пришел на вечеринку с другом. На том же мероприятии появился мужчина, имя которого не раскрывается. Он неожиданно схватил за горло находившуюся рядом женщину и отказался отпускать ее. Бибер потребовал отпустить ее, однако мужчина обматерил музыканта. Тот в ответ ударил его по лицу, после чего прижал к стене, освободив женщину.
Журналисты узнали, что нарушитель спокойствия позже был задержан полицией, когда атаковал машину рядом с местом проведения вечеринки. По сообщениям источников, задержанный считал, что в той машине находился Бибер — мужчина выкрикивал его имя и стучал по автомобилю.
В июле 2017 Бибер за рулем пикапа сбил чернокожего фотографа. Певец оставался с пострадавшим до приезда медиков и полиции.
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