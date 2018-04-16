В Перми два человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Мотовилихинском районе города.

«15 апреля около 2 часов 20 минут по Восточному обходу в направлении Новых Лядов следовал автомобиль Lifan под управлением 38-летнего мужчины. В районе дома № 91 по Восточному обходу водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ВАЗ-217230. От удара произошло возгорание отечественного автомобиля», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте аварии ещё до приезда скорой помощи. Предполагаемый виновник аварии доставлен в больницу с травмой ноги.

В отношении него возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.