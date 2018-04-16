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Неизвестный взял под выкуп у столичной фирмы «Черный Бумер» автомобили Mercedes на 23 млн руб. и исчез
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Неизвестный взял под выкуп у столичной фирмы «Черный Бумер» автомобили Mercedes на 23 млн руб. и исчез 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция расследует дело об афере с 10 автомобилями Mercedes на общую сумму 23 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 13 апреля в полицию обратилась генеральный директор ООО «Черный Бумер», занимающейся арендой и лизингом легковых автомобилей. «Заявительница сообщила, что на ул. 2-я Карачаровская неизвестный под предлогом выкупа машин для создания автопарка завладел 10 автомобилями Mercedes-Benz E 200, принадлежащими организации, после чего пропал», — сказал источник, уточнив, что материальный ущерб составил 23 млн руб.
В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск преступника.
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