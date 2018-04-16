Ещё
Петроградская сторона стоит в 7-балльных пробках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петроградская сторона стоит в 7-балльных пробках 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Водители встали в 7-балльном заторе на Петроградской стороне. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», вереница автомобилей там растянулась на 3,6 километра.
Движение замерло на Каменностровском проспекте, Троицкой площади и Троицком мосту — на участке от улицы Академика Павлова до Дворцовой набережной. Чтобы проехать проблемный участок, водителя приходится тратить около 48 минут: поток машин движется со скоростью всего 3 километра в час.
Ситуацию усугубляет авария, которая произошла утром на пересечении Кронверкской набережной и Каменноостровского проспекта.
Водителям советуют по возможности пользоваться объездными путями.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На КАД произошло крупное ДТП, один автомобиль перевернулся В Санкт-Петербурге водитель Mercedes врезался в автобус В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по автобусу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение