Петроградская сторона стоит в 7-балльных пробках

Водители встали в 7-балльном заторе на Петроградской стороне. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», вереница автомобилей там растянулась на 3,6 километра.

Движение замерло на Каменностровском проспекте, Троицкой площади и Троицком мосту — на участке от улицы Академика Павлова до Дворцовой набережной. Чтобы проехать проблемный участок, водителя приходится тратить около 48 минут: поток машин движется со скоростью всего 3 километра в час.

Ситуацию усугубляет авария, которая произошла утром на пересечении Кронверкской набережной и Каменноостровского проспекта.

Водителям советуют по возможности пользоваться объездными путями.