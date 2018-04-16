Ещё
В Красноярске угнанный автомобиль нашли и вернули владельцу, пока тот спал
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске угнанный автомобиль нашли и вернули владельцу, пока тот спал 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские дорожные полицейские задержали автомобиль, который оказался в угоне, и вернули владельцу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, экипаж ДПС на улице Тельмана в краевом центре заметил ВАЗ-2109, который двигался без включенных фар. На требование об остановке водитель, наоборот, увеличил скорость. Сотрудники ДПС догнали его и задержали.
Выяснилось, что 24-летний мужчина, который уже был неоднократно судим, в пьяном виде вскрыл машину, стоящую во дворе и поехал кататься.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, угонщику грозит административная ответственность и штраф по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».
Автомобиль вернули владельцу, даже не подозревавшему об угоне.
АиФ Красноярск: последние новости
На трассе Ачинск-Красноярск в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа В Красноярском крае на бабушку упала глыба льда с крыши В Железногорске осуждён водитель, который насмерть сбил пешехода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать120
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение