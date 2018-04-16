В Красноярске угнанный автомобиль нашли и вернули владельцу, пока тот спал

Красноярские дорожные полицейские задержали автомобиль, который оказался в угоне, и вернули владельцу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, экипаж ДПС на улице Тельмана в краевом центре заметил ВАЗ-2109, который двигался без включенных фар. На требование об остановке водитель, наоборот, увеличил скорость. Сотрудники ДПС догнали его и задержали.

Выяснилось, что 24-летний мужчина, который уже был неоднократно судим, в пьяном виде вскрыл машину, стоящую во дворе и поехал кататься.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, угонщику грозит административная ответственность и штраф по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».

Автомобиль вернули владельцу, даже не подозревавшему об угоне.