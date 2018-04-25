В Тюмени произошло ДТП: водителю стало плохо за рулем

В центре Тюмени, сегодня, 25 апреля, на улице Профсоюзная около 65 дома столкнулись « Тойота » и « Ауди ». В результате ДТП водитель «Тойоты» получил травму головы.

«По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем «Тойота» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчине стало плохо за рулем, возможно состояние здоровья ухудшилось из-за сердца. В результате аварии он получил травму головы. Кроме него в ДТП никто не пострадал», — сообщили в областной Госавтоинспекции

По данным ГИБДД в Тюмени за март 2018 года произошло 101 дорожно-транспортное происшествие, в которых 140 человек получили травмы различной степени тяжести.