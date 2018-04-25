Ещё
В Тюмени произошло ДТП: водителю стало плохо за рулем
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени произошло ДТП: водителю стало плохо за рулем 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В центре Тюмени, сегодня, 25 апреля, на улице Профсоюзная около 65 дома столкнулись «Тойота» и «Ауди». В результате ДТП водитель «Тойоты» получил травму головы.
«По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем «Тойота» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчине стало плохо за рулем, возможно состояние здоровья ухудшилось из-за сердца. В результате аварии он получил травму головы. Кроме него в ДТП никто не пострадал», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД в Тюмени за март 2018 года произошло 101 дорожно-транспортное происшествие, в которых 140 человек получили травмы различной степени тяжести.
Уральский меридиан: последние новости
Померились силой. В ДТП ВАЗа и мотоцикла ИЖ пострадали мотолюбители В Кургане иномарка сбила маленькую балерину В Миассе в ДТП пострадала годовалая девочка
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Казахстан закрыл границу с Россией81
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными76
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение