Водитель из Тюмени и его 26-летняя пассажирка погибли в аварии на федеральной трассе «Иртыш»

В минувшую субботу, 21 апреля, на 172-м километре федеральной трассы «Иртыш», соединяющей Челябинск, Курган, Омск и Новосибирск, случилось смертельное ДТП. 31-летний житель Тюмени на автомобиле Mitsubushi Outlander не справился с управлением и выехал на обочину, а после автомобиль понесло на встречную полосу, где иномарка врезалась в грузовик торговой сети«Красное и Белое».

— Вторым автомобилем управлял 33-летний житель Челябинской области. В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubushi Outlander и пассажир этого же автомобиля — 26-летняя девушка — от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Isuzu госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — сообщает ГИБДД Курганской области.

Смертельная авария случилась на территории Мишкинского района