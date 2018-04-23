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Водитель из Тюмени и его 26-летняя пассажирка погибли в аварии на федеральной трассе «Иртыш»
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Водитель из Тюмени и его 26-летняя пассажирка погибли в аварии на федеральной трассе «Иртыш» 

72.ru 52 минуты назад
Фото: 72.ru
В минувшую субботу, 21 апреля, на 172-м километре федеральной трассы «Иртыш», соединяющей Челябинск, Курган, Омск и Новосибирск, случилось смертельное ДТП. 31-летний житель Тюмени на автомобиле Mitsubushi Outlander не справился с управлением и выехал на обочину, а после автомобиль понесло на встречную полосу, где иномарка врезалась в грузовик торговой сети«Красное и Белое».
— Вторым автомобилем управлял 33-летний житель Челябинской области. В результате происшествия водитель автомобиля Mitsubushi Outlander и пассажир этого же автомобиля — 26-летняя девушка — от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Isuzu госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — сообщает ГИБДД Курганской области.
Смертельная авария случилась на территории Мишкинского района
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