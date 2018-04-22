Водитель легковушки погиб столкнувшись с грузовиком под Тюменью

За рулем легковушки был 25-летний житель поселка Винзили.

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