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Водитель легковушки погиб столкнувшись с грузовиком под Тюменью
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Водитель легковушки погиб столкнувшись с грузовиком под Тюменью 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Под Тюменью сегодня, 22 апреля, погиб водитель легковой машины, попавший в аварию. Лада 15-й модели столкнулась с грузовиком на трассе, ведущей в Омск.
— Авария произошла утром на 34 километре трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки Mercedes. Водитель Лады погиб, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции.
За рулем легковушки был 25-летний житель поселка Винзили.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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