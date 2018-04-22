Водитель легковушки погиб столкнувшись с грузовиком под Тюменью 

Под Тюменью сегодня, 22 апреля, погиб водитель легковой машины, попавший в аварию. Лада 15-й модели столкнулась с грузовиком на трассе, ведущей в Омск.
— Авария произошла утром на 34 километре трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки Mercedes. Водитель Лады погиб, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции.
За рулем легковушки был 25-летний житель поселка Винзили.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.