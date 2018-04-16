ГИБДД не будет перекрывать улицу Ново-Вокзальную

Подрядчик администрации Самары приступил к устранению повреждений дороги на улице Ново-Вокзальной. На данный момент рабочие провели фрезерование, то есть срезали старый асфальт. Об этом 63.ru сообщил начальник отделения дорожной инспекции ОГИБД УМВД России по Самаре Алексей Тулин.

— Фактически недостатки устранены. Поэтому ограничивать движение на улице Ново-Вокзальной не будут, — сказал Алексей Тулин

Предписание об ограничении движения на Ново-Вокзальной ГИБДД выдала в конце прошлой недели. Причиной стали многочисленные ямы на дороге. Посмотрите наш репортаж о проблеме.

При наступлении благоприятных погодных условий подрядчики приступят к ремонту дороги картами. Восстанавливать проезжую часть будут картами длиной по 100 погонных метров. Новый асфальт уложат на площади 62,5 тысячи квадратных метров — от Ново-Садовой до Вольской. Подрядчик должен будет выполнить и работы по отведению воды с проезжей части.

— Мы продолжим проверки обеспечения безопасности движения на дорогах Самары. В планах осмотр улиц Промышленного и Кировского районов, — сообщил Алексей Тулин.