Ещё
ГИБДД не будет перекрывать улицу Ново-Вокзальную
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД не будет перекрывать улицу Ново-Вокзальную 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Подрядчик администрации Самары приступил к устранению повреждений дороги на улице Ново-Вокзальной. На данный момент рабочие провели фрезерование, то есть срезали старый асфальт. Об этом 63.ru сообщил начальник отделения дорожной инспекции ОГИБД УМВД России по Самаре Алексей Тулин.
— Фактически недостатки устранены. Поэтому ограничивать движение на улице Ново-Вокзальной не будут, — сказал Алексей Тулин.
Предписание об ограничении движения на Ново-Вокзальной ГИБДД выдала в конце прошлой недели. Причиной стали многочисленные ямы на дороге. Посмотрите наш репортаж о проблеме.
При наступлении благоприятных погодных условий подрядчики приступят к ремонту дороги картами. Восстанавливать проезжую часть будут картами длиной по 100 погонных метров. Новый асфальт уложат на площади 62,5 тысячи квадратных метров — от Ново-Садовой до Вольской. Подрядчик должен будет выполнить и работы по отведению воды с проезжей части.
— Мы продолжим проверки обеспечения безопасности движения на дорогах Самары. В планах осмотр улиц Промышленного и Кировского районов, — сообщил Алексей Тулин.
63.ru: последние новости
В Отрадном водитель BMW снёс два бетонных столба ГИБДД потребовала закрыть улицу Ново-Вокзальную из-за огромных ям Автомобилистов пустят в объезд строительства трехуровневой развязки на М-5 в Тольятти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Поддержанные авто, которые почти не теряют в цене1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение