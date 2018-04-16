Улицу Ново-Вокзальную обещают отремонтировать до конца апреля

В Самаре подрядчики сняли 5000 квадратных метров старого асфальта с улицы Ново-Вокзальной. Работы провели на участке от улицы Стара-Загора до Вольской. Об этом сообщили в администрации города.

— Весь процесс фрезерования планируют завершить к следующему понедельнику. На этот вид работ прогнозируемые синоптиками осадки не оказывают отрицательного влияния, поэтому работы приостанавливать не будут.

Затем рабочие приступят к укладке асфальта на участке от Солнечной до Вольской. Толщина слоя составит не менее 5 см. При этом специалисты обещают отрегулировать высотное положение люков.