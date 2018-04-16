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Улицу Ново-Вокзальную обещают отремонтировать до конца апреля
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Улицу Ново-Вокзальную обещают отремонтировать до конца апреля 

63.ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре подрядчики сняли 5000 квадратных метров старого асфальта с улицы Ново-Вокзальной. Работы провели на участке от улицы Стара-Загора до Вольской. Об этом сообщили в администрации города.
— Весь процесс фрезерования планируют завершить к следующему понедельнику. На этот вид работ прогнозируемые синоптиками осадки не оказывают отрицательного влияния, поэтому работы приостанавливать не будут.
Затем рабочие приступят к укладке асфальта на участке от Солнечной до Вольской. Толщина слоя составит не менее 5 см. При этом специалисты обещают отрегулировать высотное положение люков.
Столь оперативные сроки ремонта дороги связаны с претензиями, которые предъявила городским властям ГИБДД. Госавтоинспекция хотела закрыть дорогу из-за огромного количества ям.
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