В Самаре приступили к ремонту улицы Ново-Вокзальной

В Самаре после заключения муниципальных контрактов по итогам торгов приступили к ремонту покрытия дорог местного значения в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, сообщает администрация областного центра.

В первоочередном порядке в работу раньше намеченного срока взяли ул. Ново-Вокзальную в границах от ул. Солнечной до ул. Вольской. Ее отремонтируют большими «картами» свыше 100 погонных метров. Заказчиком проведения ремонта выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

В ночь на 16 апреля на участке от ул. Стара-Загоры в направлении ул. Вольской стартовало фрезерование проезжей части со значительным износом дорожной «одежды». Рабочими подрядной организации — ООО «НПФ „XXI век“ — отфрезеровано уже пять тысяч кв. м. покрытия. Весь процесс фрезерования планируют завершить к следующему понедельнику. На этот вид работ прогнозируемые синоптиками осадки не оказывают отрицательного влияния, поэтому работы приостанавливать не будут.

Затем начнется укладка асфальтобетонной смеси типа Б марки I. Толщина слоя — не менее 5 см. Также в ближайшие дни планируется начать регулировку высотного положения люков инженерных коммуникаций.

Всего же по ул. Ново-Вокзальная до конца апреля планируют отремонтировать 58752 кв. м проезжей части.

Необходимо подчеркнуть, что ул. Ново-Вокзальная входит в число приоритетных объектов ремонта, поскольку инфраструктурно данная автомобильная дорога играет важную роль с точки зрения обеспечения транспортной доступности. По улице Ново-Вокзальной осуществляется активное движение городского общественного транспорта. Также улица, являясь важной магистралью города, соединяет такие дороги с наиболее интенсивным трафиком, как Московское шоссе и ул. Ново-Садовая с ул. Победы в промышленных районах Самары. Таким образом, ремонт в дальнейшем обеспечит более комфортный трафик с выездом на эти магистрали. Кроме того, они следуют в направлении „из города“ к такому важному транспортному узлу, как международный аэропорт „Курумоч“.