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Автоматизированную систему управления движением начали внедрять на мосту в Крым
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Автоматизированную систему управления движением начали внедрять на мосту в Крым 

Авторадио 2 часа назад
Специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением на мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Это позволит обеспечить комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге — от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму». Автоматизированныа система позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения, вести весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ожидается, что движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту откроется в мае.
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