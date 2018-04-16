Автоматизированную систему управления движением начали внедрять на мосту в Крым

Специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением на мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Это позволит обеспечить комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге — от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму». Автоматизированныа система позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения, вести весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ожидается, что движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту откроется в мае.