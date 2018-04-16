Первый матч на «Ростов-Арене» создал в городе многокилометровые пробки

В центре Ростова-на-Дону образовались многокилометровые пробки. Причиной этому стало перекрытие дорог для проезда футбольных команд. Так, большой затор собрался на протяжении всего Ворошиловского проспекта в обе стороны. Кроме этого, проезд был затруднен на Большой Садовой и Пушкинской.

Водители находятся в пробке и в сторону Батайска, движение было парализовано в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время ситуация несколько стабилизировалась, как видно по данным сервиса Яндекс

Жители города уверены, что после окончания тестового матча снова начнутся пробки.