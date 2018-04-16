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Первый матч на «Ростов-Арене» создал в городе многокилометровые пробки
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Первый матч на «Ростов-Арене» создал в городе многокилометровые пробки 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В центре Ростова-на-Дону образовались многокилометровые пробки. Причиной этому стало перекрытие дорог для проезда футбольных команд. Так, большой затор собрался на протяжении всего Ворошиловского проспекта в обе стороны. Кроме этого, проезд был затруднен на Большой Садовой и Пушкинской.
Водители находятся в пробке и в сторону Батайска, движение было парализовано в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время ситуация несколько стабилизировалась, как видно по данным сервиса Яндекс.
Жители города уверены, что после окончания тестового матча снова начнутся пробки.
«ФедералПресс» напоминает, что 10 апреля началась продажа билетов на тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена».
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