Власти Ростова-на-Дону обещали не допустить пробку во время игр ЧМ-2018 у «Ростов-Арены»

В Ростове-на-Дону обещали разобраться в причинах, которые привели к ограничению движения на подъездах к «Ростов-Арене» во время тестового матча, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении, которое цитирует RostovGazeta, отмечается, что специалисты в настоящее время работают над решениями, которые должны предотвратить повторение подобной ситуации в будущем.

Накануне «Ростов» обыграл команду «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. На матч, который проходил на «Ростов-Арене», пустили 13 тыс. зрителей, при этом местные жители жаловались на пробки из-за ограничения движения.

В остальном серьезных проблем не наблюдалось. Во время игры все системы сработали в штатном режиме. Не было нареканий ни по безопасности, ни по медобслуживанию, ни по пешеходной логистике.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.