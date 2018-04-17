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Понедельник за рулём «отметили» шесть орловских водителей
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Понедельник за рулём «отметили» шесть орловских водителей 

РИА 57 8 минут назад
Фото: РИА 57
За минувшие сутки на территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции вновь были выявлены пьяные водители.
Во время рейдов по нетрезвым автомобилистам сотрудники полиции выявили 6 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Пятеро из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один отказался проходить медицинское освидетельствование.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В случае, если нетрезвый водитель к тому же не имеет права управления транспортными средствами либо ранее был лишен данного права, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток. На лиц, которые не могут быть подвергнуты аресту, налагается штраф в размере 30000 рублей.
В случае повторного совершения данное деяние будет квалифицироваться по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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