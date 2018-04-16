Ещё
За входные 17 орловских автолюбителей катались «навеселе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

За входные 17 орловских автолюбителей катались «навеселе» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
За минувшие выходные на территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции вновь были выявлены пьяные водители.
В ходе рейдов по нетрезвым автомобилистам сотрудники полиции выявили 16 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. 16 из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один отказался проходить медицинское освидетельствование.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Сообщение За входные 17 орловских автолюбителей катались «навеселе» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей «Спецавтобаза» заплатит за покореженные у железнодорожного переезда диски В Орле на Раздольной не разъехались «жигули» и пикап
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать131
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Дело «трезвого мальчика»: Алисова может выйти на свободу
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение