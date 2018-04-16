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В Смоленской области проверят данные о гибели роженицы в больнице
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В Смоленской области проверят данные о гибели роженицы в больнице 

РИА Новости 2 часа назад
ВОРОНЕЖ, 16 апр — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти женщины после родов в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи врачами нескольких больниц в Смоленской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Информация о смерти 37-летней жительницы Смоленска, скончавшейся 10 апреля в больнице после родов в больнице №1, появилась в интернет-издании readovka.ru. По данным издания, беременную третьим ребенком женщину сперва положили на сохранение в Гагаринскую центральную районную больницу, где к ней сутки не подходили медработкники, затем перевезли в Вяземскую центральную райбольницу, а после родов доставили в реанимацию больницы №1. Предварительной причиной смерти СМИ называет пневмонию.
"В СМИ появилась публикация о том, что в ОГБУЗ «Клиническая больница №1» скончалась женщина в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи врачами нескольких лечебных учреждений Смоленской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Следователям предстоит проверить факты, изложенные в статье, в частности, дать оценку действиям медицинских работников.
По информации интернет-издания, новорожденный сын и двое других детей женщины находятся у ее сестры.
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