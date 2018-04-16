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Угон автомобиля планируют приравнять к краже
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Угон автомобиля планируют приравнять к краже 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Автором законопроекта стал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Депутаты Госдумы планируют исключить возможность двойной трактовки угона автомобиля.
В настоящее время злоумышленники, угнавшие автомобиль, могут получить различное наказание. Те, кто не успевают продать автомобиль до задержания, ссылаются на отсутствие злого умысла и получают наказание по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а не по статье «Кража». Первая статья предполагает более мягкое наказание.
Устранить такой правовой пробел предлагают законодатели из Санкт-Петербурга. Они разработали законопроект, исключающий возможность двойной трактовки преступления. Согласно документу угон машины приравнивается к краже.
— Необходимо продолжить работу с этой статьей до необходимого варианта трактовки и обозначения степени наказания, при которой угонять машины станет как минимум невыгодно, — отметил автор инициативы Андрей Кутепов в комментарии "Парламентской газете".
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