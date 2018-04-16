Угон автомобиля планируют приравнять к краже

Депутаты Госдумы планируют исключить возможность двойной трактовки угона автомобиля.

В настоящее время злоумышленники, угнавшие автомобиль, могут получить различное наказание. Те, кто не успевают продать автомобиль до задержания, ссылаются на отсутствие злого умысла и получают наказание по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а не по статье «Кража». Первая статья предполагает более мягкое наказание.

Устранить такой правовой пробел предлагают законодатели из Санкт-Петербурга. Они разработали законопроект, исключающий возможность двойной трактовки преступления. Согласно документу угон машины приравнивается к краже.