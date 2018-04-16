В Челябинске иномарка опять врезалась в забор

В Челябинске снова произошло ДТП с участием заборов. По данным группы в социальных сетях Регион-74, Авария произошла на перекрестке Краснознаменной и Победы, когда автомобиль «Хёндай» вылетел на пешеходный переход и врезался в ограждение. По предварительно информации, на переходе не было пешеходов, они не пострадали. О состоянии водителя иномарки не сообщается.

Отметим, что на площади Революции недавно также произошло ДТП, во время которого иномарка врезалась в чугунный забор. Урбанисты требуют власти Челябинска перестать «озаборивать» город.

«Но дело в том, что конструкция ограждений, устанавливаемых в городе, не позволяет сдержать автомобиль, а лишь ухудшает ситуацию: когда машина влетает в ограждение, оно разлетается в щепки и становится снарядом с большим радиусом поражения», — сообщил урбанист Лев Владов.