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В Челябинске иномарка опять врезалась в забор
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В Челябинске иномарка опять врезалась в забор 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске снова произошло ДТП с участием заборов. По данным группы в социальных сетях Регион-74, Авария произошла на перекрестке Краснознаменной и Победы, когда автомобиль «Хёндай» вылетел на пешеходный переход и врезался в ограждение. По предварительно информации, на переходе не было пешеходов, они не пострадали. О состоянии водителя иномарки не сообщается.
Отметим, что на площади Революции недавно также произошло ДТП, во время которого иномарка врезалась в чугунный забор. Урбанисты требуют власти Челябинска перестать «озаборивать» город.
«Но дело в том, что конструкция ограждений, устанавливаемых в городе, не позволяет сдержать автомобиль, а лишь ухудшает ситуацию: когда машина влетает в ограждение, оно разлетается в щепки и становится снарядом с большим радиусом поражения», — сообщил урбанист Лев Владов.
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