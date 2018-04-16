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В России предложили проводить переаттестацию водителей каждые 10 лет
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В России предложили проводить переаттестацию водителей каждые 10 лет 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Как сообщают «Известия», такое предложение сформулировало Минэкономразвития в отзыве на законопроект Минтранса, предусматривающий разделение водителей на любителей и профессионалов, и замену водительского удостоверения для последних раз в пять лет.
Согласно проекту Минтранса, дальнобойщики, таксисты и водители общественного транспорта должны обучаться по углубленным программам и смогут работать только получив специальный штамп в права, который будет подтверждать квалификацию и действовать в течение пяти лет.
В Минэкономразвития считают, что срок действия специального штампа целесообразно продлить, например, до десяти лет, синхронизировав его со сроком действия водительского удостоверения, так как замена удостоверений после профессиональной переподготовки раз в пять лет чревата издержками, как для водителей (порядка 6 млрд рублей каждые пять лет без учета затрат на сдачу экзаменов и получение удостоверения), так и для «федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выдачу водительских удостоверений и прием экзаменов».
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