В России предложили проводить переаттестацию водителей каждые 10 лет

Как сообщают «Известия», такое предложение сформулировало Минэкономразвития в отзыве на законопроект Минтранса , предусматривающий разделение водителей на любителей и профессионалов, и замену водительского удостоверения для последних раз в пять лет.

Согласно проекту Минтранса, дальнобойщики, таксисты и водители общественного транспорта должны обучаться по углубленным программам и смогут работать только получив специальный штамп в права, который будет подтверждать квалификацию и действовать в течение пяти лет.

В Минэкономразвития считают, что срок действия специального штампа целесообразно продлить, например, до десяти лет, синхронизировав его со сроком действия водительского удостоверения, так как замена удостоверений после профессиональной переподготовки раз в пять лет чревата издержками, как для водителей (порядка 6 млрд рублей каждые пять лет без учета затрат на сдачу экзаменов и получение удостоверения), так и для «федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выдачу водительских удостоверений и прием экзаменов».