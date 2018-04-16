Водителям в России осложнят жизнь

Российских водителей предлагают переаттестовывать каждые десять лет. Однако автолюбителям можно расслабиться: нововведение затронет только профессионалов, которые работают за рулем.

С такой инициативой выступили в Минэкономразвития . Там предложили внести правки в законопроект Минтранса России о реформе подготовки водителей.

Так, рекомендуется разделение водителей на профессионалов и любителей. Причем, первым необходимо проходить обучение по углубленным программам для получения специального штампа в правах. Пока срок его действия оценивается в пять лет, передает газета «Известия»

Процесс переквалификации водителей-профессионалов, которые хотят работать таксистами, дальнобойщиками или водителями общественного транспорта, предлагается синхронизовать «со сроком действия водительского удостоверения» — через каждые десять лет. По нынешней редакции документа, замена водительского удостоверения после переквалификации каждые пять лет чревата издержками для всех сторон.

По словам председателя центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александра Котова, главная цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах. Профессиональных шоферов нужно готовить, как парикмахеров и поваров, и тратить на их обучение как минимум год, чтобы повысить качество их работы, отметил эксперт.