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Водителям в России осложнят жизнь
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Водителям в России осложнят жизнь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Российских водителей предлагают переаттестовывать каждые десять лет. Однако автолюбителям можно расслабиться: нововведение затронет только профессионалов, которые работают за рулем.
С такой инициативой выступили в Минэкономразвития. Там предложили внести правки в законопроект Минтранса России о реформе подготовки водителей.
Так, рекомендуется разделение водителей на профессионалов и любителей. Причем, первым необходимо проходить обучение по углубленным программам для получения специального штампа в правах. Пока срок его действия оценивается в пять лет, передает газета «Известия».
Процесс переквалификации водителей-профессионалов, которые хотят работать таксистами, дальнобойщиками или водителями общественного транспорта, предлагается синхронизовать «со сроком действия водительского удостоверения» — через каждые десять лет. По нынешней редакции документа, замена водительского удостоверения после переквалификации каждые пять лет чревата издержками для всех сторон.
По словам председателя центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александра Котова, главная цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах. Профессиональных шоферов нужно готовить, как парикмахеров и поваров, и тратить на их обучение как минимум год, чтобы повысить качество их работы, отметил эксперт.
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