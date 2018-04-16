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На трассе «Нижневартовск — Радужный» взорвался УАЗ
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На трассе «Нижневартовск — Радужный» взорвался УАЗ 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-траспортое происшествие произошло на дороге между Нижневартовском и Радужным сегодня 16 апреля, утром.
Грузопассажирский УАЗ на 13 км Самотлорской дороги во время движения в сторону Радужного опрокинулся в кювет и загорелся. Пострадали 5 человек, включая водителя. Все они получили травмы разной степени тяжести (ожоги и переломы) и были доставлены в медучреждение.
По предварительным данным, УАЗ перевозил сварочный аппарат с кислородным баллоном, который и взорвался, сообщает gorod3466.ru.
В соцсетях очевидец произошедшего комментирует: «Проезжал сразу же после случившегося… Авто только начинало гореть. Помогать остановились три авто (кроме меня) и бежали к пострадавшим… Видел двух пострадавших, один лежал на обочине, второй ходил в шоке… Был ли кто то еще в УАЗе не знаю. Если это взрыв, но скорее всего это газ, расследование покажет», — пишут в группе «Дежурный по городу».
На данный момент на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства и причины произошедшего выяснит следствие.
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