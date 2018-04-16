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При возгорании автомобиля на трассе в Югре пострадали шесть человек
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При возгорании автомобиля на трассе в Югре пострадали шесть человек 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло возгорание автомобиля УАЗ, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«Произошел несчастный случай около 9:20 (7:20 мск) на 13-м километре трассы Нижневартовск — Радужный. Там произошло возгорание автомобиля УАЗ. Пострадали шесть человек, у них ожоги разной степени тяжести и переломы», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
По словам директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, трое из шести госпитализированных находятся в реанимации, они в стабильном состоянии.
Ранее по факту ДТП на Ямале с 17 пострадавшими было возбуждено уголовное дело.
Также Inforeactor передавало, что в результате ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 3 источника 
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