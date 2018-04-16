В Ленобласти мальчик отравился спиртом

Как передают «Невские новости», 15 апреля в правоохранительные органы Выборга обратились врачи местной ЦРБ. Они сообщили, что в больницу попал мальчик, в крови которого обнаружен этиловый спирт.

Ночью бригада скорой помощи привезла восьмилетнего мальчика с отравлением. Он находился в тяжелом состоянии.

В больнице выяснили, что в крови мальчика содержится этиловый спирт. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее в Выборге пятиклассник «заминировал» местное МВД. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он звонил из таксофона, который находился на одном из домов поселка Возрождение.