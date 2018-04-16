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В Ленобласти мальчик отравился спиртом
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В Ленобласти мальчик отравился спиртом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», 15 апреля в правоохранительные органы Выборга обратились врачи местной ЦРБ. Они сообщили, что в больницу попал мальчик, в крови которого обнаружен этиловый спирт.
Ночью бригада скорой помощи привезла восьмилетнего мальчика с отравлением. Он находился в тяжелом состоянии.
В больнице выяснили, что в крови мальчика содержится этиловый спирт. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.
Ранее в Выборге пятиклассник «заминировал» местное МВД. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он звонил из таксофона, который находился на одном из домов поселка Возрождение.
Фото: архив ФедералПресс
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