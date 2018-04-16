Странная разборка на дороге в Иркутске

Автор видео спокойно ехал по своим делам, когда впереди на встречную полосу вдруг вырулила черная Toyota Camry, которую протаранила другая иномарка. В результате Camry врезалась в водителя, чей видеорегистратор и заснял произошедшее.

Однако самое интересное началось потом. Из Camry высыпали агрессивно настроенные мужчины, которые почему-то набросились с кулаками не на того водителя, который фактически вытолкнул их на встречку, а на автора видео, который и так стал пострадавшим в этой ситуации.

По словам очевидцев, полиция проводит проверку этого инцидента, а сам автор видео ищет другие записи, чтобы предъявить их в будущем суде. Если среди наших зрителей есть автолюбители из Иркутска, то посмотрите этот ролик: вдруг вы сможете помочь?