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В Перми в аварии на Восточном обходе погибли два человека: возбуждено уголовное дело
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В Перми в аварии на Восточном обходе погибли два человека: возбуждено уголовное дело 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Смертельная авария, в которой погибли водитель и пассажир Lada Priora, случилась на Восточном обходе города в ночь с субботы на воскресенье.
Как сообщили в краевой полиции, автомобиль Lifan, за рулем которого был 38-летний водитель, двигался по Восточному обходу в направлении Новых Лядов. В районе развязки с улицей Лядовской мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Priora. От удара отечественная легковушка загорелась.
— В результате аварии водитель и пассажир от полученных травм погибли до приезда скорой помощи, — сообщили в полиции. — Водитель Lifan получил травму ноги и был госпитализирован.
Lada Priora загорелась после удара
В отношении водителя Lifan полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине теперь грозит до семи лет лишения свободы.
15 апреля на перекрестке Комсомольского проспекта и Пушкина столкнулись автобус и легковушка.
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